Кто является фаворитом среди претендентов на мандат депутата Госдумы от Карелии?

На минувшей неделе в республике обозначились все претенденты на госдумовский депутатский мандат по Карельскому избирательному округу.

Всего 10 человек от 10 политических партий. Выдвижение продолжается, но, скорее всего, новых соискателей мандата не появится.

«Единая Россия» вновь выдвинула Валентину Пивненко. Бессменный депутат от Карелии уже более двадцати лет, конечно, и является фаворитом, и ведет себя как фаворит предвыборной кампании. Ездит по районам, решает проблемы избирателей. Усталость от неё есть, конечно. Но, с другой стороны, посмотрите, например, на Ангелу Меркель, которая у власти больше 20 лет, на американских сенаторов и конгрессменов наподобие Нэнси Пелосси, которую жители Калифорнии избирают в Конгресс с 1987 года. Примеров политического долголетия много. Главное ведь, не сколько лет человек избирается депутатом, а сколько полезного он сделал. Валентине Пивненко есть, что предъявить избирателям в качестве сделанного, в отличие от большинства остальных кандидатов. Они еще только выражают желание плодотворно поработать.

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