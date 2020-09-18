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Кто может занять кресло Боднарчука в горсовете Петрозаводска?

Новости. Криминал
11:15, 19 Сентября 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

Любопытно, что при этом Боднарчук формально сохраняет и свою должность в Петросовете, и одновременно остается политическим лидером петрозаводских единороссов. Интрига вокруг кресла председателя горсовета и статуса секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется.  

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-19 11:36:24
Запад в своих попытках захватить Россию (не физически, так политически) вновь разбивается о глубинный народ.
Изя
2020-09-19 11:32:15
Да наплевать , лучшего персонажа не будет . Ворьё там одно и помойка . Не об этом власти надо думать , а прямые выборы мэра возвращать , да и досадить надо ещё человек 5, жуликов и воров .
Вася
2020-09-19 11:30:46
Планы любого агрессора всегда разбивались о глубинный народ.
Гость
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