«Кто мусорит, квадратные метры или люди»: депутат Петросовета возмутился нововведениям, которые придумал оператор по вывозу мусора

Плата за вывоз мусора может вырасти в разы, что обременительно, особенно для одиноких людей.

Депутат Петросовета Андрей Ушаков возмутился на своей странице в соцсети тем, что Карельский регоператор планирует изменить порядок оплаты за вывоз мусора, начисляя ее не по количеству прописанных, а по количеству квадратных метров жилья. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети.

«Кто мусорит: „квадратные метры“ или люди? Недавно, Карельский экологический оператор (КЭО) выступил с предложением изменить порядок начисления платы за услугу по вывозу мусора и начислять плату исходя из площади квартиры. Сейчас же, мы платим за вывоз мусора „с человека“.

Получил в свой адрес обращение от жителей Кукковки.

В своём обращении горожане выразили мнение по поводу изменения порядка оплаты услуги по вывозу мусора, полагая, что мера эта несвоевременная и финансово обременительная для многих жителей, например, одиноко проживающих пенсионеров. Так, плата за вывоз мусора с „однушки“, где проживает один человек, может вырасти при новой схеме оплаты, почти в два раза!», — написал депутат.

Андрей Ушаков отметил, что на прошедшем заседании горсовета по ЖКХ ни он, ни его коллеги по депутатскому корпусу, не получили аргументированных ответов от руководства КЭО о целесообразности нововведений.

«Поддерживаю жителей Кукковки. Считаю, что вопрос смены порядка платы за вывоз мусора, при сложившейся в городе практике взимания платы „с человека“, преждевременен и не обоснован», — сказал Андрей Ушаков.

Ранее мы писали о том, что расходы семьи в Карелии на ЖКХ составили более шести тысяч рублей.