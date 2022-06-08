«Кто-то критикует, кто-то благодарит»: глава Карелии рассказал о своей активности в соцсети

Страница главы Карелии Артура Парфенчикова Вконтакте помогает ему поддерживать прямое общение с жителями республики.

Об этом губернатор рассказал в студии «Место встречи VK», работавшей на Петербургском международном экономическом форме. Темой для обсуждения стало продвижение туристических направлений в социальных сетях и лучшие места для туризма в республике.

«У меня страница ВКонтакте с более чем 60 тысячами подписчиков. Я работаю в открытом режиме: люди пишут про туризм, задают вопросы о том, что их волнует. Кто-то критикует, кто-то благодарит — я читаю все обращения, на некоторые даже отвечаю. Например, люди не могут доехать до достопримечательности, плохая дорога: я стараюсь отвечать им, называю конкретные сроки и меры по решению проблемы», — рассказал Парфенчиков.

В студии «Место встречи VK» также обсудили самые привлекательные точки в Карелии. Любимым местом для туризма глава Карелии назвал Приладожье: Рускеалу, Белые мосты, остров Валаам. Тем, кто хочет посмотреть северное сияние, губернатор рекомендовал период с сентября по март: и выбирать место подальше от крупных населенных пунктов.