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Новости. Общество
13:21, 05 Июня 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Кто виноват в уничтожении сельского хозяйства Карелии?

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За годы так называемых реформ в республике уничтожено 55 совхозов.

В одном из выступлений министр сельского хозяйства республики Карелия Владимир Лабинов, выпячивая несуществующие успехи руководимой им отрасли, заявил, что сельское хозяйство нашего края в советское время находилось в плачевном состоянии. Давайте посмотрим и сравним, что было тогда, и в каком состоянии оказалась эта отрасль сейчас.

В 1989-м году в Карелии насчитывалось 60 совхозов, в том числе 20 звероводческих и семь птицефабрик. В них насчитывалось 38.000 голов коров, 300.000 голов песца и лисиц, 2.5 млн. голов птиц. Была произведена 31.000 тонн мяса, 183.000 тонн молока, 280 млн. штук яиц.

В 2018-м году осталось 5 сельхозпредприятий, подчинённых Минсельхозу, в том числе насчитывалось 10.000 голов коров (-28.000 т.), произведено мясо 8 000 тонн (-23.000 т.), молока 80.000 тонн (-103.000 т.).

То есть, за годы так называемого реформирования в Карелии уничтожено 55 совхозов, в том числе все звероводство высокой рентабельности. Последний Пряжинский зверосовхоз добит в 2017-м году. Уничтожены семь птицефабрик, яйца завозят не только из соседних регионов, но даже из Сибири. В личных подсобных хозяйствах республики производится 7 млн. штук яиц.

Разрушена производственная сила деревни как в Карелии, так и в России в целом. Здесь самая высокая безработица, самая низкая зарплата, самая высокая смертность, низкий уровень медицины и самые худшие дороги.

Подробнее читайте в материале Николая Копьева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2019-06-05 15:13:23
Как надоели эти рассуждения! Завтра вы все пойдете голосовать, как учил великий и непогрешимый, не признавший не одной ошибки человек...
Жуков
2019-06-05 14:49:18
Министр сельского хозяйства, когда главное слово будет ХОЗЯИН, а не министр, будет и сельское хозяйство
баян
2019-06-05 14:06:38
люди эти еще живы и здоровы которые развалили колхозы и совхозы.Почему не кого не привлекли к суду? да потому что так надо было,что бы народ победитель жил как нищеброд
Изя
2019-06-05 13:59:37
Заноза !!!!!!!!!!!!! ОЙ ЕЙ ЁЙ В тему . Респект !!!! Это звучит как призыв к революции ))))))) :) :)
zanoza
2019-06-05 14:26:17
Изя, если сейчас произойдёт революция, то нашему государству совсем придёт капец! Если и нужна революция, то экономическая! Пора уже вернуть народу, то что у них бессовестно отобрали. Только нет силы в стране, которая бы вернула всё на свои места. Страна пока стремительно катиться в пропасть.
Марина Петровна
2019-06-05 13:56:29
Сравнивать советское время и нынешнее просто смешно, помню мы ездили в зверосовхоз "по блату" песца выбирать,а нынче и съездить нЕкуда....всё развалили,жаль....
карел
2019-06-05 13:54:26
Кто виноват ?? Так виноваты бездарные руководители региона и их убогие министры сельского хозяйства , под неусыпным оком депутатов Заксобрания и прокуратуры . Страшно далеки они все от сельского хозяйства , а их действия или бездействия довели эту отрасль до развала . За Пряжинский голодомор так никто и не ответил . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2019-06-05 13:48:42
Всякий народ достоин той жизни, в которой живет здесь и сейчас. Кто убил царскую семью вместе с прислугой? Кто затем убил миллионы своих соотечественников? Тот и виноват. А Копьев был в той системе и верно ей служил.
zanoza
2019-06-05 13:47:00
Не только сельское хозяйство, но и вся страна доведена до ручки. Олигархический капитализм -это самое жестокое проявление капитализма. Господствующие позиции в капиталистической экономике нашей страны оказались в руках узкой группы людей, тесно связанных с чиновниками (олигархии). В итоге перестройки, а также в условиях приватизации и инфляции номенклатура располагала преимуществами при получении в собственность бывшего государственного хозяйства. Некоторые предприимчивые люди попытались развернуть свой бизнес, но столкнулись с большими трудностями из-за инфляции, высокого налогообложения, противоречивости быстро меняющегося законодательства. Ведение бизнеса строго в рамках закона было практически невозможно, что привело к росту «теневого капитала», который быстро срастался с коррумпированным чиновничеством, которое прикрывало нарушения закона и использовало служебное положение для создания собственных финансовых структур и приватизации собственности в свою пользу. Финансовая олигархия (узкие группы крупного капитала) устанавливали контроль над финансово обескровленными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Первоначальные обещания авторов реформ наделить большинство населения капиталами не были выполнены. Это привело к сильнейшему социальному расслоению. Людей попросту обокрали и всё народное богатство (государственное) оказалось и находится по сей день в руках кучки олигархов.
Кива Сергей
2019-06-05 13:39:10
Разве не понятно кто виноват? Может начнем фамилии называть?Иных уж нет ,они далече,наслаждаются покоем.И деньгами.
Гость
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