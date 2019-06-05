Кто виноват в уничтожении сельского хозяйства Карелии?

За годы так называемых реформ в республике уничтожено 55 совхозов.

В одном из выступлений министр сельского хозяйства республики Карелия Владимир Лабинов, выпячивая несуществующие успехи руководимой им отрасли, заявил, что сельское хозяйство нашего края в советское время находилось в плачевном состоянии. Давайте посмотрим и сравним, что было тогда, и в каком состоянии оказалась эта отрасль сейчас.

В 1989-м году в Карелии насчитывалось 60 совхозов, в том числе 20 звероводческих и семь птицефабрик. В них насчитывалось 38.000 голов коров, 300.000 голов песца и лисиц, 2.5 млн. голов птиц. Была произведена 31.000 тонн мяса, 183.000 тонн молока, 280 млн. штук яиц.

В 2018-м году осталось 5 сельхозпредприятий, подчинённых Минсельхозу, в том числе насчитывалось 10.000 голов коров (-28.000 т.), произведено мясо 8 000 тонн (-23.000 т.), молока 80.000 тонн (-103.000 т.).

То есть, за годы так называемого реформирования в Карелии уничтожено 55 совхозов, в том числе все звероводство высокой рентабельности. Последний Пряжинский зверосовхоз добит в 2017-м году. Уничтожены семь птицефабрик, яйца завозят не только из соседних регионов, но даже из Сибири. В личных подсобных хозяйствах республики производится 7 млн. штук яиц.

Разрушена производственная сила деревни как в Карелии, так и в России в целом. Здесь самая высокая безработица, самая низкая зарплата, самая высокая смертность, низкий уровень медицины и самые худшие дороги.



Подробнее читайте в материале Николая Копьева.