Куда и как можно попасть жителям Карелии на День Победы

«Столица на Онего» собрала подробную программу празднования Дня Победы в Петрозаводске.

В 2022 году страна отметит 77-ю годовщину Великой Победы. И Карелия готовится с размахом встретить этот праздник, который давно стал не просто красным днем календаря. В городах и поселках наводят чистоту, убирают территории воинских мемориалов, украшают центральные площадки, где пройдут основные торжества. Всего в программе — 170 различных праздничных событий.

Основные события традиционно пройдут 9 мая. Чтобы попасть на территорию праздника в Петрозаводске, придется пройти через рамки металлодетекторов. Вход на площадки будет организован на Пименовском, Советском и Заводском (у дома № 1 на улице Калинина) мостах, в пойме реки Лососинки (перед Зарецким мостом), на улицах Гоголя (напротив дома № 6), Фридриха Энгельса (напротив дома № 4), Андропова (у дома № 2), на Губернаторской аллее (выход из Губернаторского сада) и на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Куйбышева и Пушкинской.

В этом году Петрозаводск вновь ждет военный парад. Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизон начнется на площади Кирова в 11.00. А ключевым и самым масштабным событием праздника станет акция «Бессмертный полк». В Петрозаводске сбор участников начнется на площади Ленина в 13.00.

Кстати, до 8 мая граждане из льготных категорий (малоимущие семьи, ветераны, дети войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, родители погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов) смогут воспользоваться правом бесплатного изготовления штендера с изображением своего героя в петрозаводских типографиях «Онежские мастерские» (ул. Андропова, д. 19) и «Твоя типография» (ул. Правды, д. 29, офис 13).

Подробнее о новых фотозоанах ко Дню Победы в столице Карелии, изменениях в схеме движения в центре города и праздничных мероприятиях читайте в материале «Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая».