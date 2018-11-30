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Новости. Общество
19:30, 30 Ноября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 1 декабря: Встречаем зиму: "Морозко", снежинки из бусин, елочки и "Волшебники Страны грез"

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Мойдодыр". Сказка, сюжет которой известен каждому русскоязычному ребенку с детства, превращается в лабораторный опыт. 250 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Текстильная елочка-подвеска". 350 руб.

12.30, Музей изобразительных искусств Республики Карелия (пр. К. Маркса, 8). День инклюзии. Образовательная игра "Ровесники". Мини-игры, поиск предметов, всевозможные шарады и загадки – словом, все то, что так необходимо для развития детского восприятия прекрасного. В награду за собранный замок - диплом "Юный друг Русского музея".

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Морозко". Музыкальная сказка в одном действии для детей и взрослых. 100-400 руб.

13.00, клуб "Контакт" (ул. Красная, 36). Splash out Dance battle - карельский танцевальный баттл всемогущих уличных стилей и направлений, собранных в одном месте. Для зрителей 200 руб.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Снежинка из бусин". От 7 лет. 350 руб. (+100 руб. в сопровождении помощника).

16.00, Центр национальных культур и народного творчества (пл. Ленина, 2). Творческая встреча с Натальей и Юрием Тодуа. Вход свободный.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Волшебники Страны грез". Концерт Симфонического оркестра филармонии. В программе "Чаплин-сюита", музыка из к/ф "Титаник", "Властелин колец", "Матрица", "Назад в будущее", "Аватар", "Афера Томаса Крауна" и др. 400-600 руб.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Программа "Кабы не было зимы…". Песни, музыка, танцы, веселые и лирические, с волшебным содержанием, с взрывным темпераментом.

17.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Бесплатный молодежный фестиваль. Рэп-исполнители группа "Joint", Max Navin (СПб).

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "PURGEN", "Ничего хорошего", "Чертов Стул". 600 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Концерт "Я люблю тебя жизнь!" хоровой студии "Tellervo".

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Филипп Лось (Москва). "Раз. Два. Три…". Странный, местами гротесковый спектакль, где любовь все время незримо присутствует, практически является одним из действующих персонажей. 400 руб.

19.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Жук и Репецкая + Одинцов. Музыкально-художественный перформанс на старте карельской зимы. Синтез двух форм - музыки и изобразительного искусства. Юрий Жук (гитара), Алина Репецкая (гитара, мелодика, вистл). Folk / world-music / Jazz. Владимир Одинцов - метафорический художник-перформер. 200 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). WE CAME TO NEUROFUNK YOU. Лайнап: Flag, Killarezz, Anjvbc, Subtek, Bolshoe ucho. 100 руб.

23.00, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Зима-холода, одинокие сердца". До 1.00 вход бесплатный.

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