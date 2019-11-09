Куда пойти в Петрозаводске 10 ноября: Лекция о музыке, литовские легенды и фокстрот в сапоге

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). По сказке Р. Киплинга. "Любопытный слоненок". Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов. Однажды он решил выяснить, что ест на обед крокодил…. С 3 лет. 275 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Золотая сказка". Открытие абонемента № 14 Разноцветные сказки". 250 руб.

13.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). "Серия заплывов 3600" от команды Karelia Challenge для начинающих любителей плавания и профессиональных пловцов. Стиль плавания - свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция Ольги Беловой "Музыка повести Л.Н. Толстого Крейцерова соната".

17.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Лама. 400 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки Союза мастеров народного искусства Литвы "Литовские легенды в искусстве карпиняй".

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Премьера. С. Пелтола. "В сапоге у бабки играл фокстрот". Пьеса Сиркку Пелтола, как и большинство произведений современных авторов, носит отчетливый социальный характер, но несмотря на это, о сложных и острых темах в ней говорится языком комедии и трагифарса, что делает с одной стороны текст острым и правдивым, а с другой - нежным и сочувственным. От 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.