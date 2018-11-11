Куда пойти в Петрозаводске 11 ноября: Прогулка с библиотекой и День барабанщика

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Любопытный слоненок". Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов… С 3 лет. 250 руб.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Сын-медведь". Спектакль по мотивам карельских сказок.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Лепим из полимерной глины". 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Трубы большие и маленькие". Открытие абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Академия чтения" для юных читателей. Обзор-игра "Читаем вместе, читаем лучшее". 100 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Классики бардовской песни". Литературный вечер, посвященный Юрию Визбору, Александру Городницкому, Новелле Матвеевой, Аде Якушевой.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Читайте улицы как книги!". Экскурсия по улице Гюллинга.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. 150-700 руб.

18.00, караоке-бар "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Новая барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра "Mind Storm".

18.00, репетиционная студия BIG Z-Studio (Неглинская наб., 44). Празднование международного Дня барабанщика. У всех пришедших будет возможность сесть за ударную установку и попробовать поиграть на ней. Цена за вход – свободная.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Unknown Project. Егор, Егор, Никита и друзья. Первые сто репостов - бесплатно, остальные 100 рублей.

19.00, Agriculture Club (ул. Коммунальная, 20-а). "Patribute Ensemble". Джазовый концерт "В ожидании будущего дня". Музыка посвящена творчеству Pat Metheny и Lyle Mays, а также их коллегам (Pat Metheny Group). 200 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Национальный театр РК (сцена Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Не покидай меня". Драматическая баллада в одном действии. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Современная притча затрагивает самые важные вопросы бытия. 400 руб.