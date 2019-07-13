Куда пойти в Петрозаводске 13 июля: Автофестиваль, праздник вепсов и разговор о СПИДе

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Чемпионат Карелии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

11.00, картодром (ул. Лыжная, 2). SickestWekfest. Традиционный автофестиваль. Два дня дрифта, три десятка корчей, Drift taxi, множество качественных проектов, стенса. Интерактивы и встречи с блогерами. Вход бесплатный.

12.00, п. Шелтозеро, Прионежский районн. Традиционный праздник вепсской культуры "Древо жизни".

15.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20). Народная просветительская конференция, посвященная ВИЧ и СПИД. Лекция психолога СПИД-центра Арины Архиповой "Легенда о черном татуировщике". Читка анонимных историй ВИЧ-положительных людей из Петрозаводска. Разговор с консультантом - человеком с ВИЧ-позитивным статусом, который помогает другим ВИЧ-положительным людям. Возможность пройти анонимное экспресс-тестирование. Мастер-класс по социальным танцам от Primavera. Вход за донейшн.

16.30, МОУ "Петрозаводский дворец" (ул. Красная, 8). Фестиваль шахмат "Карельская сказка".

22.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Буду пьяным!". До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Именинник лета. 200 руб. Именинникам и компании друзей именинника всю ночь вход свободный.