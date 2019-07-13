Куда пойти в Петрозаводске 14 июля: Дрифтеры и рейсеры, Петров день и "Теплый концерт"
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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
11.00, картодром (ул. Лыжная, 2). SickestWekfest. Традиционный автофестиваль. Два дня дрифта, три десятка корчей, Drift taxi, множество качественных проектов, стенса. Интерактивы и встречи с блогерами. Вход бесплатный.
11.30, филиал Национального музея РК "Марциальные воды", Кондопожский район. Традиционный праздник "Петров день".
12.00, п. Шокшезеро, Прионежский р-н. Традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").
14.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20). Вторая гаражная распродажа "CRAZY фэшн / Поясни за шмот".
18.00, show-bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). MindStorm. Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра.
19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Владимир Рудак, ансамбль "ВМФ". "Теплый концерт". 200 руб.
22.00, парковка стадиона "Спартак". S.R.C. Club. Гонка стрит-рейсеров на 402 метра.
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