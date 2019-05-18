Куда пойти в Петрозаводске 18 мая: "Ночь музеев", дискотека 90-х и Винтажный цех

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

18 мая в Петрозаводске и районах Карелии пройдет уже давно ставшая традиционной Всероссийская акция "Ночь музеев"

Национальный музей РК (площадь Ленина, 1,)

Музей открыт с 15:00 до 24:00

Мероприятия проводятся с 15:00 до 01:00

Природа Карелии (15:00 – 21:30)

15:00-18:00 Второй этаж экспозиции. Свободное посещение экспозиции, музейные "бродилки". Билет – 100 рублей.

18:30, 19:30, 20:30 "Медвежий угол" и второй этаж экспозиции. Интерактивное занятие "Ночной лес". Билет – 200 рублей.

Основная экспозиция (15:00 – 24:00)

15:00-23:00 Музейные "бродилки". Билет – 100 рублей.

15:30, 16:30, 19:00 Занятие в интерактивной песочнице "Приключения Песочного человечка". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Черный ящик". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Когда поет береста". Билет – 100 рублей.

15:30, 17:00, 19:00 Интерактивное занятие "Музыкальные инструменты". Билет – 100 рублей.

20:00, 21:30 Мастер-класс по реставрации предметов из металлов. Билет – 50 рублей.

15:30, 19:30, 21:00 Авторская экскурсия по выставке "Город, испытанный войной. К 75-летию освобождения Петрозаводска". Билет – 50 рублей.

16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Консультации посетителей на мини-выставке "Солдатская фляга". Вход свободный

15:00 Концерт учащихся школы им.М. Балакирева. Вход свободный

16:00 Лекция "Мода городская и деревенская". Билет – 50 рублей.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Фото- и киносалон "Взгляд из прошлого" (с печатью фотографий). Билет – 150 рублей.

15:30, 16:30, 17:30 Интерактивное занятие "Загадки водяного". Билет – 100 рублей

16:00-18:00 Селфи с Императором в экспозиционных залах музея

18:00 Открытие выставки "Территория кино. Фильмы, снятые в Карелии" с музыкальной и танцевальной программой. Вход свободный

20:00 Слово "Любовь и лебеди. В поисках чувств на петроглифах" с дегустацией любовного напитка от ресторана "Карельская горница". Билет – 50 рублей.

19:30, 21:00, 22:30 Экскурсия с фонарями. Билет – 150 рублей.

20:00, 21:30 Интерактивное занятие "Северные переселенцы" в интерактивном зале "Натуральное хозяйство". Билет – 100 рублей.

16:00, 18:00 Мастер-класс от пекарни "Беккер". Вход свободный.

24:00 Флеш-бэк по ресторану "Петровский" на ступенях музея. Вход свободный.

Кафе "Беккер" работает с 15:00 до 23:00

Музей изобразительных искусств Республики Карелия (просп. Карла Маркса, 8)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 24:00

Выставки:

- "Василий Поленов. Возвращение в гимназию". Билет: взрослые 200 руб., пенсионеры – 150 руб., студенты, школьники – 50 руб., дошкольники – 40 руб.

- "Сергей Андрияка и студенты академии акварели" (Москва), вход свободный

"О героях былых времен" – к 75-летию снятия Блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Петрозаводска. Вход свободный

- "В мире хрупкой красоты" - выставка стекла Лии Шульман (Санкт-Петербург). Вход свободный

- Постоянная экспозиция, вход свободный

Мастер-классы:

18:30 Мастер-класс "Рыжие бельчата". Художник: Катя Юрко

Техника: скетчинг (акварель, акварельные карандаши, фломастеры)

Билет - 200 руб.

20:00 Мастер-класс "Буйство красок. Герберы". Художник: Катя Юрко

Техника: смешанная (гуашь, пастель). Билет - 300 руб.

22:00 Мастер-класс "Цветы на воде". Художник: Татьяна Кленина

Техника: эбру (рисование на воде). Билет - 350 руб.

Мастер-классы нон-стоп:

18:00-22:00 Мастер-класс "Милые пушистики". Техника: линогравюра, гуашь, фломастеры. Билет - 50 руб.

18:00-21:00 Мастер-класс "Пилотка с красною звездой". Техника: оригами, крафт бумага. Билет - 50 руб.

Интерактивные программы:

18:30 Концерт инструментальной группы "Движение" и вокальной группы "Лира", г. Кондопога, (гитара, синтезатор, аккордеон, виолончель)

20:00, 22:00 Экскурсия по выставке "Василий Поленов. Возвращение в гимназию", вход по билету на экспозицию

Кинопоказы:

Цикл фильмов из серии "Больше, чем любовь", вход свободный

Музей-заповедник "Кижи" (пл. Кирова, 10а)

Остров Кижи, Программа "Кижские преображения"

- Обзорная экскурсия, которая посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья

- Знакомство с приемами и секретами плотницкого мастерства, мастер-классы

- Ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора"

- Викторина для самых эрудированных

Отправление – от речного вокзала г. Петрозаводска 18 мая в 13:15, 13:30

Город Петрозаводск, "Ночь музеев на Соборной площади"

Мероприятия проводятся с 18.00 до 24.00

Площадка перед музеем

18:00-19:00 Интерактивная танцевально-игровая программа от ансамбля "Каяхуш"

18:00-24:00 Библиотечный мобильный комплекс от Национальной библиотеки РК с выставкой и интерактивной программой "О, заонежский край мой милый...".

19:30 "Прогулка по Соборной площади" с Л.М.Степановой. Билет - 70 руб.

Выставочный центр (пл. Кирова, 10а)

18:00-24:00 Свободное посещение выставки "Молодо-зелено, погулять велено".

19:00 Музыкальное путешествие с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи" "От Ладоги до Онеги". Билет - 70 руб.

20:00 Финиш конкурса "Кижская зачетка-2019"

21:00 "KIZHI-PARTY FOR EVERYBODY" с фольклорно-этнографическим ансамблем музея "Кижи". Билет - 100 руб.

22:00 Авторская интерактивная экскурсия по выставке "Молодо-зелено, погулять велено. Молодежная музыкальная культура Заонежья конца XIX – начала ХХ века"

Инфоцентр (пл. Кирова, 10а)

18:00 Мастер-класс "Солнышко моё". Билет - 100 руб.

20:00 Мастер-класс "Подкова на счастье" Билет - 100 руб.

21:00 Семейная викторина "Кижские загадки"

22:00 Мастер-класс "Ключница "Птица-пава" Билет - 100 руб.

Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10)

Программа к 150-летию создания периодической системы Д.И. Менделеева

18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Познавательный квест "Выберись из хранилища"

18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Интерактивная мастерская "Создай 119-й элемент" (в рамках выставки И.Л. Кожевникова "Резных дел мастер"). Билет - 50 руб.

"Ночь музеев в Старом квартале"

Мероприятия проводятся с 16:00 до 22:00

10:00 – 22:00 – работа выставочного зала (ул.Федосовой, 19), с 16.00 – вход свободный

Выставочный зал (ул. Федосовой, 19)

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Экскурсии по выставке "Остров открытий". Вход свободный

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Веселый динозаврик" (изготовление игрушки из фетра). Билет - 50 руб.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Игровая экскурсия по выставке "Кукла на счастье". Вход свободный

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Северная берегиня" (изготовление куклы из текстиля). Билет - 100 руб.

16:30, 18:30, 20:30, 21:30 Мастер-класс "Браслет "Фантазия". Билет - 100 руб.

Кузница

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Мастер-класс по кузнечному ремеслу. Билет - 150 руб.

Дворик у кузницы

17:30, 19:30 Программа "Игра принимает всех". Вход свободный

Музейный дворик (Неглинская наб., 3)

Программа "Вернисаж в Музейном дворике":

Экспресс-выставка "Затерянный мир". Детские творческие работы учащихся студии "Кижская палитра"

"Природные мотивы в керамике". Изготовление декоративной тарелки из глины с оттиском растений. Стоимость 150 руб.

Галерея промышленной истории Петрозаводска

Мероприятия проводятся с 16:00 до 23:00

16:00-17:00 Авторская экскурсия – презентация Веры Курлович "Гид по слободе"

17:00-18:00 Лекция – презентация Генеалогического общества Карелии "Информационные технологии в генеалогии"

18:00-19:00 Мастер – класс от Академии Фотографии "Фризлайтинг"

19:00-20:30 Круговые танцы на площадке у "Галереи промышленной истории"



19:00-19:30 Авторская лекция – презентация "Марциальные воды, 300 лет пользы"



19:30-20:00 Авторская экскурсия студентки ПетрГУ Варвары Федосеевой (Завод: эвакуация, оккупация, восстановление)



20:00-21:00 Спектакль театра "Особый" "Золушка"

В зале ветеранов с 16:00 до 23:00 часов:

работает изба-читальня (материалы о художественной самодеятельности на Заводе)

выставка Генеалогического общества Карелии "Вспомним всех поименно"

Вход на мероприятия свободный.

Музейно-выставочный комплекс "Полёт" (ул. Островского, 26)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 23:00

18:00-23:00 Интерактивная программа "Учебный лагерь Всевобуча Карело-Финской СССР". Программа приурочена к 75-й годовщине освобождения Петрозаводска и Карелии от финских захватчиков.

18:00-23:00 Постоянная экспозиция музея "Полёт" и выставка к 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии.

Городской выставочный зал (просп. Ленина, 26)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 22:00

18:00-01:00 Выставка "Палитра Грузии" (Петербург, Петрозаводск) Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Вход свободный

21:00-22:00 Музыкально-поэтический вечер "Душа Грузии". Билет – 50 р.

Дом "Кантеле" (просп. Карла Маркса, 6)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 21:00

18:00 Концертная программа "Заонежские беседы". Билет - 300 руб.

19:00, 20:00 Экскурсия "Тайны старой гимназии". Билет - 200 руб. (При предъявлении билета на концерт "Заонежские беседы" экскурсия в подарок)

Медиа-центр " V ыход" (просп. Карла Маркса, 14)

Мероприятия проводятся с 17:00 до 23:15

17:00-21.45 Выставка "Олонецкий пейзаж". Живопись и графика олонецких художников Юрия Бобина, Юрия Каноева, Елены Леонтьевой, Натальи Чанжиной.

Вход свободный.

22:00-23:15 Лекция Артёма Стародубцева "Из истории книжной иллюстрации. Алиса, Бёрдслей и другие". Вход свободный.

С началом лекции медиа-центр "Vыход" закрывает двери для посетителей выставки. Желающих послушать лекцию просим приходить к 22.00.

С 17.00 до 22.00 работает магазин карельских подарков и сувениров.

Филармония (ул.Кирова,12)

Мероприятия проводятся с 21:00 до 23:30

Программа в Петрозаводске:

21:00-22:00 Музыкально-поэтический перформанс "Голосовое со-общение"

Ольга Максимова (арфа, электроарфа, г.Санкт-Петербург)

Анна Долгарева-Лемерт (поэзия, г.Москва). Билет - 300 рублей

22:30-23:30 Концерт "Арфа в темноте"

Ольга Максимова (арфа, электроарфа, г.Санкт-Петербург)

Вход по билетам концерта "Голосовое со-общение"

Национальный театр Республики Карелия (просп. Карла Маркса, 19)

Мероприятие проводится с 22:00 до 22:30

22:00 Перформанс "Калевала. 5 эпизодов". Вход свободный

Академия фотографии ( Литейная площадь, 3А,)

Мероприятия проводятся с 18:00 до 22:40

18:00-22:30 Выставка художников-графиков "Я люблю рисовать" в синем коридоре (Вход свободный)

18:00-19:00 Практический мастер-класс по студийной съемке "Стекло иначе". Для съемки подойдет любой фотоаппарат или смартфон (Вход свободный)

18:30, 19:10, 19:50 Мастер-класс по созданию фотограммы. Билет - 200 руб.

19:15-20:00 Мини-лекция Вячеслава Чередова "Как снимать портрет". Вход свободный

20:30, 21:20 Печать фотографий с готовых проявленных пленок. Билет - 200 руб.

Административный центр Водлозерского национального парка (Парковая ул., 44)

Мероприятия проводятся с 16.00 до 21.00

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Обзорная экскурсия по Визит-центру

16:00, 17:00 Экскурсия по экотропе

16:00–20:30 Мастер-классы "Мини-энциклопедия":

1 книга – Национальный парк "Водлозерский" (16:00, 17:20, 18:40, 20:00);

2 книга – 10 причин посетить парк (16:00, 17:20, 18:40, 20:00);

3 книга – Историко-культурное наследие (16:40, 18:00, 19:20, 20:30);

4 книга – По следам северного оленя (16:40, 18:00, 19:20, 20:30)

18:00, 19:00, 20:00 Мастер-класс "Акриловая роспись спила"

17:00, 19:00 Просмотр фильма "Медведи Камчатки. Начало жизни"

16:00–21:00 Работа фотозоны "Гнездо орлана"

Клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20)

21.00 - Дискотека 90-х 200 рублей

Клуб "Z.efir club" (ул.Красная,10)

18.00 - шоу-вечеринка Pablo-Party

Субботник-флешмоб "Спаси бутылку"

С 10.00 до 12.00. Сбор будет организован в районе дома 17 Б по Лососинскому шоссе.

Открытие фонтанов в Петергофе 2019

Выезд из Петрозаводска в 4 утра.

Праздник фонтанов в Нижнем парке. Необыкновенное чудо. Традиционное открытие фонтанов – театрализизованное шоу-представление (Петродворец): фейерверк и костюмированное представление на Большом каскаде. Под светомузыкальное сопровождение взметнутся в небо сотни хрустальных струй воды, по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры.

Велопикник

10:00 маршрут, который мы все вместе преодолеем:

- Главный корпус - по совместительству, место сбора

- Герцена

- Зеленая тропа вдоль реки Лососинка

- Карельский проспект и

- Парк "Беличий остров" где мы и проведем субботнее утро

"Маленькая страна" (ул.Анохина,1)

11:00 - "Колобок", 1,5+

12:10 - "Поросята и серый волк", 2+

Фестиваль семейного творчества "МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ"

12:00 - площадка Губернаторского парка. В программе показательные выступления вокальных, танцевальных и спортивных коллективов Петрозаводска, семейный квест, ярмарка организаций, работающих с семьями и многое другое!

Винтажный цех – Гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41)

С 11:00 до 18:00.

Особое место на Майском Цехе займут товары для дома, дачи и досуга! Книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера! И как всегда необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров!