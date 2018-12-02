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Новости. Общество
09:00, 02 Декабря 2018

Куда пойти в Петрозаводске 2 декабря: Праздник с конструктором, разговор о высоком, Балаган и «Шикарная свадьба»

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, ТРЦ "Лотос Плаза" (Лесной пр., 47а). Фестиваль фигурного катания среди фигуристов Петрозаводска "Здравствуй, зимушка!". Сдача ледовых нормативов среди новичков, показательные выступления фигуристов, награждение всех участников фестиваля.

10.00, танцевальный клуб "Рэгтайм" (ул. Ровио, 3). Мастер-класс от участницы 5 сезона телепроекта "Танцы на ТНТ" Марии Фатовой (СПб). Два класса по 1,5 часа с 13.00 до 16.00. Плюс 30 мин на фото- и автограф-сессию. 600 руб. (1,5 часа).

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Муха-Цокотуха". Яркая история из жизни насекомых, исполненная на импровизированной сцене из брошенной в лесу консервной банки. С 3 лет. 250 руб.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Семейный праздник "Лего-герои". Квест "Спаси робота", финал конкурса "Лего-конструирование", пока мультфильма, хорошее настроение. Благотворительный взнос (билет) - 150 руб. Деньги будут направлены на реализацию социального проекта "Счастливы вместе".

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Представление "Ежик и медвежонок" по мотивам сказок Сергея Козлова. С 5 лет. Вход свободный.

13.00, детский Центр "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Школа живописи для детей от 5 до 12 лет.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов. Тематическая беседа. Чай и общение.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Видеоверсия спектакля Андрея Денникова "Шутовская комедия о Тиле".

18.00, Музыкальный театр РК (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Пиковая дама". Опера в трех актах. 150-1200 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Концерт группы "Мысли Вслух" и Николая Пищулова. 250 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Хидден. 100 руб. - репост + все элементы одежды черные, 150 руб. – репост, 300 руб.

18.00, Дом мод (ул. Суоярвская, 8, к. 217, 2 этаж). Ecstatic Dance  DJ Artem Haka. Новая танцевально-двигательная практика в формате танцевально-медитативной вечеринки, которая проходит в дружественной атмосфере. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, СТД РК, Петрозаводский дом актера (пр. К. Маркса, 19). Союз бродячих артистов "ТАБОР" представляет Балаган Петра Уксусова. Спектакль для взрослых “Сказ об отце Онуфрии”. Невероятная история об убийственной силе благих намерений. 200 руб.

20.00, кафе "Чистый вкус" (ул. Кирова, 19, ТЦ "Максим"). Концерт COVER BAND. Кавер-версии на известные песни Katy Perry, Amy Winehouse, Adele, Fleetwood Mac, Земфира, "Сплин" и не только.

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