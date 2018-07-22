Куда пойти в Петрозаводске 22 июля: День бокса, спектакль по Фуксу, хорошие песни

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, ул. Казарменская, 19. PUMP VS СROSS на Казарменской. Молодежная организация "Велоэкстрим" приглашает всех на дружескую гонку на новом споте. Две дисциплины (горные велосипеды): СROSS - трасса с трамплинами, кочками, контрами (можно крутить), PUMP - трасса с кочками, поворотами. (крутить нельзя). Регистрация участников на месте. Стоимость стартового взноса 100 р.

12.00, площадка у ТРЦ "Лотос Плаза". Всероссийский день бокса: открытая тренировка, шоу-номера, боксерские поединки. Проводит Федерация бокса Карелии при поддержке Госкомспорта РК.

18.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Юбилейная интеллектуально-развлекательная игра "MIND STORM".

18.00, 21.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). Спектакль "Утиная неохота" по пьесе А. Фукса. Пожертвование артистам – 300 руб.

19.00, "Solo Burger Bar" (ул. М. Горького, 25). Концерт. Владимир Рудак & Ансамбль ВМФ. Вход 200 руб.