Куда пойти в Петрозаводске 27 апреля: Субботник, фестиваль пивоварения и ночь в кинотеатре

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, Новодревлянский сквер, Древлянка-7 (у здания детского сада). Экодень. Традиционный субботник. Гречневая каша из полевой кухни, выпечка и чай. Развлечения.



Администрация Петрозаводского городского округа

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Маршак "Теремок". Живет в теремочке дружная компания: Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Петушок-Золотой Гребешок и Ежик-Ни головы-Ни ножек. Однажды коварные Волк, Лиса и Медведь вздумали помешать их мирной жизни. С 3 лет. 250 руб.

12.00, ФОК "Газпром" (ул. Ключевая, 10). Серия заплывов "3600" от команды Karelia Challenge для начинающих любителей плавания и профессиональных пловцов. Стартовый взнос на 1-3 заплыве - 300 руб.



Паблик ПетрГУ, vk.com/club138617226

15.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературно-музыкальный вечер "Людвиг Уланд – знаменитый поэт наших немецких побратимов". Участвуют студенты Института иностранных языков Петрозаводского государственного университета и Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Немного Парижа...". Концерт в одном отделении. Третий концерт абонемента "Дороги любви". В программе - музыка французских композиторов в исполнении Эльвины Муллиной, Дарьи Батовой, Чингиза Кадырова, Максима Аксенова, Александра Дьякова и Вадима Мокина.

16.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Фестиваль домашнего пивоварения "Биркор". Более 200 литров пива ручной работы разных стилей. Конкурсы и специальные призы.

17.00, Городской центр молодежи (пр. А. Невского, 55). Чемпионат старых игр "8:16".

17.00, стадион ПетрГУ, в ямке (ул. Герцена 31б). Абсурдекиада. Скоростное поедание пиццы. Скоростное питье морса. Бег на каблуках. Скоростное печатание на смартфоне. Гонки на санках.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малаая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Shamppanjaa! Heti! / Шампанского!.. Шампанского!". По водевилям А.П. Чехова. Комедия о взаимоотношениях мужчины и женщины, которые во все времена говорят на разных языках и в попытке объясниться в любви приходят к одному большому недоразумению. От 400 руб.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Онего – Балтика: Хоровой мост". В концерте принимают участие: Концертный хор "Теллерво", Детский хор эстонского радио, Оркестр русских народных инструментов "Онего". 400-700 руб.

18.00, ПГК имени А. К. Глазунова (ул. Ленинградская, 16). Фортепианный дуэт "ПетРо Дуэт" - Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Gm BASH. 100 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Изобретательная влюбленная". Яркая фееричная комедия, созданная московским режиссером Ольгой Глубоковой по одноименной пьесе Лопе де Вега. 600 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). Премьера. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (сцена театра Дома актера СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Пир во время чумы". В моноспектакле Е. Сапегиной драматическая кавер-версия – это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Группа "Sолнечные Дни". От 700 руб.

19.30, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Фолк-группа Sattuma и Karli Storm & Pekka Suutari (USA/Finland). 300 руб.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Танцевальный спектакль "Связи. Начало". 400 руб.

21.00, Blomberg studio (ул. Гоголя, 21). PTZoid, Solid angle, Victor Virus. 250 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Progressive underground. 250 руб.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Discothèque synthétique. 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Весна, без сна". Подготовка к большому марафону майских праздников. До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

23.30, кинотеатр "Калевала" (Первомайский пр., 2). Ночной киносеанс из трех фильмов "Marvel". "Мстители: Война Бесконечности", "Тор: Рагнарёк", "Доктор Стрендж".