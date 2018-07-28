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Новости. Общество
09:00, 28 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 28 июля: Жаркие вечеринки и гонки по Онего

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

8.30, пляж в Песках. Клуб "Бегать модно" приглашает любителей легкой атлетики принять участие в соревнованиях по пляжному бегу "Onego beach". Выйти на старт беговой дистанции в пять или десять километров сможет любой человек, достигший восемнадцати лет. В программе "Onego beach" также пляжный волейбол, пейнтбол, конкурс купальных костюмов и даже пляжная вечеринка.

9.00, пляж в Песках. Пляжный сейшн "Песок". В течение дня - море любви, солнца и занимательных площадок от организаторов. Пляжный футбол, пляжный волейбол, фрисби, конкурс бикини.

28-29 июля, остров Валаам, Певческое поле. IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель". Среди участников фестиваля этого года хоровые коллективы и сольные исполнители из России, Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории и Финляндии. Для фестиваля паломнической службой Валаамского монастыря будут организованы дополнительные рейсы судов из Приозерска и Сортавалы. 

28-29 июля, устье реки Лососинка. Морской фестиваль "Большой сбор на Онего".

11.00, шлюпочная регата. Для участия зарегистрировались 8 мужских и 2 женские команды. Дистанция - 200 метров на скорость.

11.00, детские гонки яхт в классах "Ракета 270" и "Оптимист".

18:30, церемония награждения победителей 47-й Всероссийской парусной регаты "Банковский кубок - Онежская регата". Выступление карельской музыкальной инди-рок группы "The IMG".

16.00, турбаза "Царевичи" (38 км от Петрозаводска). "Один день жаркого карельского лета". Солнце, музыка, спортивные игры, танцы, летняя еда и прохладительные напитки, кальяны и только лучшее настроение. Билет без трансфера 300 руб., билет с трансфером в обе стороны 500 руб.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Afterparty One Day Of Summer. Бесплатный вход.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). ITALLIKA - объединение, созданное петербургскими диджеями Игорем Литвиновым и Иваном Федоровым и посвященное синтетическому диско, то есть танцевальной музыке полностью созданной на синтезаторах и имеющее характерное электронное аналоговое звучание.  100-200 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). ROBOT DANCE. Тekkno + electro + breaks.

23.55, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). НОЙЗ в ЗНОЙ, ОЙ не НОЙ. Лайн-ап: Леша Степанов, Витя Лившиц, Мария Макарова, Егор Ефремов, Савва Сивас. 

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28.07.18 12:01
"Он опередил время своими мыслями, своей энергией.."
28.07.18 12:00
Прокуратура Карелии потребовала установить фонари на трассах Кемского района
28.07.18 11:17
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