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Новости. Общество
19:30, 03 Ноября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 4 ноября: День народного единства

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Афиша событий карельской столицы на понедельник.

10.00, 11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". На основе детских потешек. Русские народные потешки и пестушки: "Ай-дуду-дуду-дуду, сидит ворон на дубу", "Мишка косолапый", "Идет коза рогатая", "Гуси-гуси! Га-га-га!" и многие другие... С 1 года. 250 руб.

12.00, пл. Кирова. Общенародное праздничное гуляние "Марьяне", посвященное Дню народного единства. В программе: интерактивная развлекательная программа "Лесные life story" для детей и взрослых. подведение итогов конкурса ягодной выпечки "Царь-пирог", подведение итогов конкурса ягодных костюмов "Ягода-2019", подведение итогов конкурса слоганов дла варенья "Варенья много не бывает" в рамках "Фестиваля варенья", угощение вареньем, приготовленным шеф-поваром Антоном Калининым, призы горожанам с ягодными фамилиями, передача ключей от погоды и праздничных полномочий от Марьяне к Борею.

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Х.-К. Андерсен. "Русалочка". Историю о Русалочке, о любви и самопожертвовании рассказывают в ожидании ветра четыре матроса. С 8 лет. 200 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. Карла Маркса, 19). Ночь искусств. Премьера спектакля "Любовь и голуби" на карельском языке. Спектакль создан по пьесе Владимира Гуркина, ставшей в свое время одним из самых популярных комедийных сценариев советского кинематографа.

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