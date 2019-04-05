Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:30, 05 Апреля 2019

Куда пойти в Петрозаводске 6 апреля: Спартакиада дошкольников, студенческий юмор и день рождения "Убежища"

Загрузка...

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, дворец спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50). Спартакиада дошкольников "Маленький чемпион". Принимают участие команды детских садов Петрозаводска, состоящие из воспитанников подготовительных групп, их родителей и воспитателей. Вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Слепкова. "Букашкины секреты". А вы знаете, что майский жук летать не должен – очень уж он тяжелый и неприспособленный для полетов. Но он летает! Как? Секрет! С 3 лет. От 250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Весенняя история". Закрытие абонемента №19 "Музыка любимых книг". Литературно-музыкальная композиция по пьесе-сказке А.Островского. 600-700 руб.

17.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – пасхальное украшение. 400 руб.

18.00, актовый зал ПетрГУ! (пр. Ленина, 33). Кубок юмора ПетрГУ. 150 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Оперетта в двух действиях. Безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). Ф. Буляков. "Дело святое". Трагикомедия. Действие спектакля происходит в наши дни в глухой деревне. Неделю лежавший без движения Старик (народный артист России Пётр Микшиев) приходит в себя и рассказывает Старухе (заслуженная артистка России и народная артистка Карелии Виено Кеттунен), что Смерть поставила ему фантастическое условие. От 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". В яркой, игровой форме прослеживается непреходящая актуальность власти денег, основной темы драматургии А.Н.Островского, во все времена столичной жизни. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). GSPD с программой "Thriller". От 600 руб.

22.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). 3 years old. Мега-вечеринка с тремя танцполами и сюрпризами. Пепе, Вирус, Норм, Ухо, Атомик, Сабтек, Штурм, Мм33. 200 (до 00.00) – 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Лига холостяков". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»