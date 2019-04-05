Куда пойти в Петрозаводске 6 апреля: Спартакиада дошкольников, студенческий юмор и день рождения "Убежища"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, дворец спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50). Спартакиада дошкольников "Маленький чемпион". Принимают участие команды детских садов Петрозаводска, состоящие из воспитанников подготовительных групп, их родителей и воспитателей. Вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Слепкова. "Букашкины секреты". А вы знаете, что майский жук летать не должен – очень уж он тяжелый и неприспособленный для полетов. Но он летает! Как? Секрет! С 3 лет. От 250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Весенняя история". Закрытие абонемента №19 "Музыка любимых книг". Литературно-музыкальная композиция по пьесе-сказке А.Островского. 600-700 руб.

17.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – пасхальное украшение. 400 руб.

18.00, актовый зал ПетрГУ! (пр. Ленина, 33). Кубок юмора ПетрГУ. 150 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Оперетта в двух действиях. Безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). Ф. Буляков. "Дело святое". Трагикомедия. Действие спектакля происходит в наши дни в глухой деревне. Неделю лежавший без движения Старик (народный артист России Пётр Микшиев) приходит в себя и рассказывает Старухе (заслуженная артистка России и народная артистка Карелии Виено Кеттунен), что Смерть поставила ему фантастическое условие. От 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". В яркой, игровой форме прослеживается непреходящая актуальность власти денег, основной темы драматургии А.Н.Островского, во все времена столичной жизни. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). GSPD с программой "Thriller". От 600 руб.

22.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). 3 years old. Мега-вечеринка с тремя танцполами и сюрпризами. Пепе, Вирус, Норм, Ухо, Атомик, Сабтек, Штурм, Мм33. 200 (до 00.00) – 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Лига холостяков". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.