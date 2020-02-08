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Куда пойти в Петрозаводске 9 февраля: Маленькие чемпионы, сказки с оркестром и фемвстреча

Новости. Общество
19:30, 08 Февраля 2020
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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, РЦ "Горка" (ш. Лососинское, 17). IV Зимняя детская олимпиада "Маленький чемпион". Бег на коньках, покатушки на ватрушках, детский биатлон и т.д. Для зрителей вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. Доктор Сьюз. "Слон Хортон". Поэтическая баллада в семи картинах. Книги Теодора Гайзеля Сьюза для американцев - такая же неотъемлемая часть жизни, как для нас книги Корнея Чуковского или Самуила Маршака. По его произведениям дети учатся читать и потом всю жизнь помнят его строчки. С 5 лет. От 300 руб.

11.00, Национальный музей Республики Карелия (пл. Ленина, 1). Семейный праздник "По страницам "Калевалы".

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины. Сердце с молнией. 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Сказка о золотом петушке". Третий концерт абонемента №3 "Сказки с оркестром "Онего". 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Показ видеоверсии спектакля Андрея Денникова "Исповедь хулигана".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки "Источник вдохновения". Пленэрные работы студентов кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии ПетрГУ.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция Яны Жемойтелите из цикла "10 русских философов". "Павел Флоренский и Сергий Булгаков".

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (Дворец искусства, г. Кондопога, предоставляется трансфер). Даниэль Зарецкий: музыка парижских соборов. Второй концерт абонемента №2 "Великолепный орган: знаменитые органисты мира". 500-800 руб.

17.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Фемвстреча. Вход свободный.

18.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Pablo Party. 350 руб.

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