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Новости. Общество
12:18, 28 Января 2018

Куда приносить одежду и вещи для погорельцев с Октябрьского проспекта

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Мэрия Петрозаводска организовала сбор помощи для пострадавших на пожаре и обещает предоставить им временное жилье.

Администрация Петрозаводска организовала сбор помощи для пострадавших от пожара жителей дома №46 по Октябрьскому проспекту. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр «Истоки» по адресу: Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 9 в будние дни с 9 до 17 часов (получается, что с понедельника).

Кроме этого, мэрия обещает, что людям, лишившимся на пожаре жилья, будут предоставлены помещения маневренного фонда.

Сегодня в 9 часов утра в администрации карельской столицы состоялась встреча погорельцев с должностными лицами, сообщается на сайте мэрии. Горожанам, оставшимся без жилья, будут предоставлены помещения из маневренного фонда. Комитет ГО и ЧС предоставит людям подушки и одеяла. Завтра начнется работа по восстановлению утраченных во время пожара документов.

Одновременно идет оценка пострадавшего имущества. В понедельник специальная комиссия определит состояние горевшего дома на пригодность для дальнейшего проживания. Сейчас дом охраняет полиция.

Напомним, в ночь на 28 января в Петрозаводске в деревянном двухэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте, 46 произошел серьезный пожар. В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда жилого дома, на общей площади около 200 кв.м. Пожарные спасли 36 человек, в том числе 6 детей. Трое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение. В школе №36 ночью был развернут пункт временного размещения, куда обратился один человек.

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