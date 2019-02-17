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Новости. Общество
21:20, 17 Февраля 2019
фото: YouTube

Куда пропала Людка из фильма "Любовь и голуби"

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Актриса Янина Лисовская стала известна всей стране, благодаря образу простой деревенской девушки Людки.

Съемки в фильме Владимира Меньшова в Карелии стали настоящим подарком для начинающей актрисы. Она вспоминала, что на площадке царила почти семейная атмосфера, все быстро сдружились. Актер Игорь Лях, сыгравший ее брата Леньку, и в жизни опекал и помогал Янине во всем. Спустя несколько лет после съемок именно он познакомил Лисовскую с ее будущим мужем, актером Игорем Волковым, который был известен зрителю по роли Михаила Ломоносова.

Молодые люди полюбили друг друга и быстро поженились. Но брак распался спустя два года. После тяжелого развода бывшие супруги больше никогда не виделись и не комментировали в прессе причины расставания. Янина как будто заново прожила судьбу своей героини Людки и вернулась к родителям, пишет "СтарХит".

Девушка с головой погрузилась в карьеру и снялась в фильмах "За Ветлугой-рекой", "Полевая гвардия Мозжухина", "Человек с аккордеоном", "Женщины, которым повезло". Но она так и не смогла повторить свой успех, который обрушился на нее после работы в картине "Любовь и голуби".

В 90-ые годы Лисовская перестала сниматься и перешла работать во МХАТ. Во время очередных гастролей театра по Германии она познакомилась с немецким актером Вольфом Листом, который сразу же влюбился в русскую красавицу. Мужчина был настолько очарован, что специально приезжал в Москву, чтобы увидеться с Яниной. Их роман на расстоянии длился больше двух лет. А затем актер сделал любимой предложение и увез к себе на родину в Германию.

Янина Лисовская признавалась, что никогда не жалела о том, что уехала из России. В Германии она смогла продолжить актерскую карьеру и стала вновь играть в спектаклях. Позже она смогла реализоваться не только в профессии, но и в материнстве. В 37 лет актриса родила девочку, которую назвали Василиса. Сейчас дочери Лисовской и Листа исполнилось уже 20 лет. Семья по-прежнему живет в Германии, хотя актриса часто приезжает на родину навестить близких.

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