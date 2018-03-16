Куда россияне чаще всего ездили в отпуск в прошлом году

Росстат рассказал о самых популярных туристических направлениях.

Граждане России за прошлый год совершили 39,6 млн поездок за границу, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Росстат.

Самым популярным местом для отдыха у наших соотечественников в 2017-м стала Турция, куда за год съездили 4,52 млн раз. Чуть уступает этой стране Абхазия (4,34 млн поездок), а замыкает тройку Финляндия. За год, согласно данным Росстата, россияне побывали в Суоми 3,3 млн раз.

Популярностью у наших соотечественников пользуются Казахстан, Украина, Эстония, Польша, Германия и Таиланд. Больше всего за прошедший год вырос турпоток в Грузию, показав 35,2% роста. Всего эта страна приняла более 1 млн путешественников из России.