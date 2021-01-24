Куда жаловаться тем, кто боится излучения от вышек сотовой связи: разъяснения Роспотребнадзора в Карелии

Карельское управление Роспотребнадзора подготовило детальные рекомендации для граждан, которые опасаются, что их здоровью угрожают опасные излучения от вышек сотовой связи.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте ведомства.

Эту инициативу в управлении мотивировали тем, что в последние годы в связи с развитием сотовой связи постоянно происходит увеличение количества базовых станций на территории Карелии, и эти объекты размещаются вблизи жилых домов.

Излучения от них могут негативно воздействовать на здоровье жиьцов, если вышки построены с нарушением нормативов, поэтому граждане вправе затребовать экспертизу, чтобы удостовериться в соблюдении действующих санитарных требований.

"Уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим и силовым оборудованием ПРТО внутри жилых и общественных зданий, не должны превышать предельно допустимые уровни для населения", - пояснили в Управлении.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится учреждениями Роспотребнадзора, организациями, экспертами, аккредитованными в установленном порядке.

"Если Вы считаете, что Ваше жилище подвергается излучению от вышки сотовой связи, Вам необходимо обратиться в любую аккредитованную лабораторию для проведения измерений уровня электромагнитного излучения (плотности потока энергии)", - сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.