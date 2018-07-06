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Новости. Общество
11:21, 06 Июля 2018

Глава общественной палаты Карелии считает, что пенсионный возраст возможно повышать при определенных условиях

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Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова считает, что параллельно с изменением пенсионного возраста должна повышаться заработная плата, уровень жизни.

Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформу планируется проводить поэтапно с 2019 года.

Накануне митинг против повышения пенсионного возраста собрал в Петрозаводске более 300 человек. Карельское отделение КПРФ проведет аналогичную акцию в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.

"Столица на Онего" попросила председателя Общественной палаты Карелии Любовь Кулакову прокомментировать планируемую пенсионную реформу.

"Нельзя просто сказать, что я за то, чтобы увеличивать (пенсионный) возраст. Нельзя просто так повысить отдельно, а дальше будь что будет. Нельзя так делать. Обязательно нужно, чтобы было повышение уровня заработной платы работающим, качество и условия труда должны улучшаться, чтобы уровень здравоохранения, жизни повышался", - сказала "Столице на Онего" Любовь Кулакова.

По ее мнению, чтобы увидеть благо от реформ, необходим не один десяток лет.

"Любые изменения начинают работать, приносить эффекты в обществе, когда само общество поменяется. А общество быстро не меняется. Если будут быстро меняться условия в положительную сторону, то, конечно, динамика восприятия того, что все правильно и хорошо, может будет гораздо лучше", - считает Кулакова.

"Изменения должны быть, и они должны приводить в конечном итоге к улучшению качества жизни, увеличению заработной платы, комфортному проживанию и в итоге - к увеличению продолжительности жизни", - сказала председатель общественной палаты.

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Комментарии

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mentor
2018-07-06 12:36:09
politica fornicaniones
Справедливорос
2018-07-06 12:18:31
Конкретики в высказываниях нет , значит боится .
deep
2018-07-06 11:57:05
Бла бла бла. И эти люди должны проявлять заботу о народе. А должно быть так: европейский уровень, мы же великая страна, сказал Путин - медицины, пенсий, зарплат, образования, дорог, питания, жилья, отдыха и далее. А потом чиновники говорят: народ хорошо и ДОЛГО живет, давайте проведём референдум о повышении пенсионного возраста. Т.е. все идёт по порядку, а не наоборот, как хотят сейчас, обещая очередную лапшу.
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