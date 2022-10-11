Курьер из Санкт-Петербурга собрал с жертв мошенников в Петрозаводске 2 млн рублей

В столице Карелии задержали еще одного курьера, который помогал мошенникам обманывать стариков, сообщили в МВД республики.

Полицейские установили задержали 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в мошенничестве. Выступая в роли курьера, он оказывал содействие телефонным аферистам и переводил на их счета деньги, похищенные у пожилых людей.

Жертвой одного из таких преступлений оказалась 86-летняя петрозаводчанка. В минувший вторник, 11 октября, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. За это ей грозило уголовное наказание. Его можно было избежать, если заплатить за лечение пострадавшего. За спасение дочери пенсионерка отдала 300 000 рублей, а затем узнала, что никакой аварии не было.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого еще к нескольким аналогичным эпизодам преступной деятельности. Он приехал из северной столицы и за несколько дней успел собрать с жителей Карелии почти два миллиона рублей.

В настоящее время по всем фактам мошенничества ведется следствие.

Ранее сотрудники Отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей. Ему инкриминируется более десяти эпизодов преступной деятельности, совершённых на территории города в течение двух дней.