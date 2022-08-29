В Петрозаводске задержали курьера, собирающего деньги с обманутых стариков (ВИДЕО)

Житель Санкт-Петербурга подозревается в серии мошеннических действий в отношении пенсионеров, которых обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Сотрудники Отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей. Ему инкриминируется более десяти эпизодов преступной деятельности, совершённых на территории города в течение двух дней. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек помогал телефонным аферистам, которые обманывали местных жителей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Выступая в роли посредника, он забирал у жертв деньги и переводил их на счета сообщников.

Аферисты выдавали себя за родственников потерпевших, а иногда связывались с жертвами под видом следователей, медицинских работников, полицейских. Так, 74-летняя петрозаводчанка получила звонок с неизвестного номера и решила, что разговаривает с внучкой. Та встревожено сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Требовалось срочно оплатить его лечение, иначе ей грозит уголовная ответственность. Пенсионерка собрала 500 000 рублей и передала их курьеру. С горожанкой 1935 года рождения аферисты связались под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что её невестка совершила ДТП и для освобождения от уголовной ответственности необходимо заплатить 200 000 рублей.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Он проживает в Санкт-Петербурге. Информацию о лёгком заработке он нашёл в сети Интернет, связь с «работодателем» поддерживал через мессенджер. Сначала мужчина выполнял заказы в северной столице, затем прибыл в Петрозаводск. Здесь всего за два дня ему удалось похитить более двух миллионов рублей у женщин преклонного возраста.

В настоящее время по всем эпизодам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела. Подозреваемый задержан. Он раскаялся и обещал возместить ущерб.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске таксистка забрала деньги у обманутого пенсионера и передала мошенникам.