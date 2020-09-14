Курьер "Яндекс.Лавки" привез жительнице Петербурга ведерко с мочой и был отстранен от работы

Жительница Санкт-Петербурга вместе с продуктами из "Яндекс.Лавки" получила ведро с мочой – извиняться пришлось гендиректору сервиса.

Жительница северной столицы написала в своем Twitter, что вместе с заказом курьер привез ей ведерко с мочой. К посту она прикрепила соответствующие фотографии.

Как сообщает издание lenta.ru, российянка сделала заказ ночью и вскоре к ней приехал курьер в маске, который передал ей пакет. В нем в том числе находилось ведро из-под майонеза. Открыв его, девушка поняла, что внутри находится жидкость с запахом человеческой мочи.

"Майонезная баночка, наполненная мочой чуть менее чем наполовину", - написала она.

По словам девушки, ей дважды позвонили из "Яндекс.Лавки", в том числе генеральный директор сервиса Илья Красильщик, и принесли свои извинения.

В самой компании журналистам "360" сказали, что курьера отстранили от работы, ему заблокировали возможность выполнять заказы. При этом все это время он не выходит на связь.

"Мы оперативно провели внутреннее расследование. На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было», сказала директор пиар-службы "Яндекс.Лавки" Елена Новикова.