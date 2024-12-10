Курьера на электросамокате сбили в Петрозаводске

Легковушка сбила курьера, ехавшего на электросамокате по улице Луначарского.

Авария с участием курьера произошла сегодня, 11 декабря, на улице Луначарского в районе пересечения с улицей Промышленная.

В 20.42 вечера поворачивавший с Луначарского на промышленную автомобиль сбил курьера, двигавшегося по Луначарского навстречу прямо. Перед столкновением курьер, вероятно, пытаясь затормозить, упал с транспортного средства.

Случившееся попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.