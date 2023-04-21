Курьеров из Петербурга, забиравших деньги у престарелых жертв, отправили в колонию

Суд в Петрозаводске вынес приговор курьерам, которые забирали деньги у жертв телефонных мошенников, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Санкт-Петербурга, 23 и 35 лет. Одного признали виновным в мошенничестве, второго - в покушении на мошенничество.



Суд выяснил, что в ноябре 2022 года в сети они связались с организатором, который выманивал деньги у стариков, представляясь по телефону сотрудником полиции. Мошенничество проходило по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП».



Курьеры забирали деньги у жертв звонившего и получали за это 10% от передаваемых сумм.



Всего злоумышленники забрали 310 тысяч рублей у трех пенсионерок в возрасте от 67 до 89 лет. В четвертый раз, когда курьеры приехали к 84-летней петрозаводчанке, чтобы забрать

100 тысяч рублей, их задержали. А после - поместили под стражу.



23-летнего петербуржца признали виновным во всех четырех преступлениях и отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Второму курьеру назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, также в колонии-поселении, рассказали в региональной прокуратуре.