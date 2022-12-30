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Курьезы годы: как в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина искали взрывчатку

Новости. Общество
15:25, 08 Января 2023
фото: Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Курьез произошел с главой Минтранса Карелии Сергеем Щебекиным в аэропорту «Петрозаводск».

Министр собирался улететь в служебную командировку в Москву. Заблаговременно приехав в аэропорт, Сергей Щебекин вначале обнаружил, что вип-зал почему-то оказался закрытым, а дальше и вовсе его ждало разочарование. Перед тем, как министру пройти в зону ожидания вылета, сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта попросили его снять ботинки, чтобы с помощью рентгенотелевизионного интроскопа проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки. Такому досмотру могут быть подвергнуты пассажиры, толщина подошвы обуви которых больше 1 сантиметра, а каблук — более 1,5 сантиметров. Министру ничего не оставалось, как снять черные ботинки, которые после проверки ему быстро возвратили: взрывчатки в подошве министерской обуви не оказалось.

Какие еще курьезы произошли в 2022 году с известными персонами в Карелии, читайте здесь.

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