"Курильский консенсус" помог российской власти выпустить пар

Патриотическая кампания против передачи Японии Южных Курил отодвинула на задний план социальные проблемы России.

В минувшие выходные по многим российским городам – от бывшего Тоёхары (Южно-Сахалинска) до бывшего Кенигсберга (Калининграда) – прокатилась волна митингов против передачи Японии Курильских островов. Самая массовая из этих акций состоялась на Суворовской площади в Москве – по разным оценкам, в ней приняли участие от пятисот до двух тысяч человек, что для крупнейшего мегаполиса страны – капля в Японском море. Правда, состав ораторов на столичном митинге впечатляет – на нем отметились и левый оппозиционер Сергей Удальцов, и лидер движения "Новороссия" Игорь Гиркин и даже православный священник Всеволод Чаплин, возглавлявший в недавнем прошлом Синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества.

Один из главных путинских пропагандистов – генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев – поспешил объявить о том, что в российском обществе сформировался "курильский консенсус" – оно против того, чтобы отдавать кому-то Южные Курилы. "Это сопоставимо с "крымским консенсусом", когда более 90% – за "Крым – наш", – заметил Киселев. – И что, Путин даже гипотетически захочет эту мощь общественного мнения игнорировать? Невозможно. Ради чего?".

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