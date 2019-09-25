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Новости. Общество
14:35, 25 Сентября 2019
фото: © Ксения Майтама

Курсанта института ФСБ осудили в Петрозаводске за кражу денег

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Бывшего курсанта Калининградского погранинститута ФСБ осудили за кражу денег со счета пенсионера в Карелии.

Как сообщается на сайте "Вестник СЗФО", в июле 2018 года при оформлении одним из пенсионеров банковской карты была допущена ошибка в "привязке" номера его счёта к номеру мобильного телефона другого гражданина. В связи с этим с 9 июля по 16 октября 2018 года курсант Калининградского пограничного института ФСБ получил возможность распоряжаться пенсией незнакомого ему гражданина. Будучи в Карелии он снял со счёта пенсионера 34 тысячи рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Курсант вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, однако полностью возместил ущерб потерпевшему, а тот, в свою очередь, ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Приговором Петрозаводского гарнизонного военного суда бывшему курсанту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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