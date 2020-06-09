Курсанта из Карелии наградили на Красной площади в Москве

Курсант Петрозаводского президентского кадетского училища Андрей Захаров, победил во Всероссийском конкурсе чтецов "История победы в стихах" и получил награду Российского исторического общества на главной площади страны.

Награждение победителей конкурса, в число которых вошел наш юный земляк, состоялось на состоявшемся в Москве книжном фестивале. Участниками творческого состязания, организованного Российским историческим обществом, стали почти полторы тысячи человек из 78 субъектов РФ и из других государств, приславшие в конкурсную комиссию видеоролики со стихами о войне.

Окончивший в этом году шестой класс Андрей Захаров (преподаватель литературы Оксана Алтусарь) признан абсолютным победителем в группе учащихся пятых – восьмых классов. Петрозаводский кадет был приглашен в столицу России, для вручения заслуженной награды – грамоты за подписью председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. В числе других финалистов конкурса Андрей также получил право продекламировать стихи на Красной площади, где проходила церемония награждения. Курсант прочел свое конкурсное стихотворение – произведение карельского автора Павла Сысоева "Мальчик", сделав это так, что многие зрители не смогли сдержать слез.

"За меня все волновались, - рассказал Андрей. - Даже хотели ехать со мной в Москву, но из-за коронавирусных ограничений им не разрешили. Но я знаю, что многие смотрели выступление в прямом эфире. Я очень горжусь тем, что выступил на Красной площади, ведь это была возможность представить нашу республику и Петрозаводское Президентское кадетское училище. А свою победу в конкурсе я посвящаю 100-летию Карелии!"

Посетители выставки с интересом смотрели на мальчика в кадетской форме, журналисты спешили взять интервью. День выступления выдался солнечным, и юному кадету было очень жарко в его красивой форме. Однако Андрей отказался от предложения расстегнуть крючок на воротнике кителя.

"Так не положено. Трудности закаляют. Для меня это важно, ведь я хочу стать офицером", - заметил юный победитель.

Напомним, творческое состязание проводилось под эгидой Российского исторического общества и фонда "История Отечества", в конкурсе приняли участие почти полторы тысячи претендентов из 78 регионов России и зарубежья. Видеоконкурс поэтической декламации, с условием, что стихи читаются наизусть, проводился с 1 апреля по 10 мая.