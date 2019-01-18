Курсы продакт-менеджеров: путь к главной профессии интернет-бизнеса

За последнюю декаду IT-поле в России и мире стало не только самым прибыльным, но и приобрело огромную скорость развития.

Всё больше вакансий появляется на сайтах различных компаний, стремящихся к развитию собственных технологий, появляются мобильные приложения, продвижение без которых стало почти невозможным. Продукты нужно создавать и, пробиваясь сквозь информационный шум, рассказывать о них своим пользователям. Чем раньше это будет сделано, тем лучше; чем профессиональней – тем выше вероятность, что требования пользователя будут выполнены.

Увы, нужды пользователя и разработчика продукта зачастую конфликтуют, и работа не приносит прибыль: именно тогда в игру вступают продакт-менеджеры. Без их знаний сиюминутных потребностей аудитории вести бизнес становится очень тяжело.



Отзыв о курсах продакт-менеджмента Олега Якубенкова

Что отличает продакт-менеджера?

Ключевая задача продакт-менеджера – создать продукт или концепцию, способную увеличить доход компании и знать, когда выпустить его на рынок, по какой цене продавать. Он знает всё о потребностях пользователя, о философии компании и её ресурсах – анализируя эти знания и сопоставляя их, продакт-менеджер создаёт продукт, оптимально отвечающий требованиям работодателя.

Он также способен составить план работы над продуктом, распределить обязанности и порядок выполнения задач – и понимает, что и когда нужно представить покупателям. Уже после реализации продукта, продакт-менеджер может проанализировать результаты и определить дальнейший вектор развития, ответив на вопрос, что понравилось пользователям, что принесло больший доход, что стоит улучшить, а что – добавить.

Продуктовая аналитика занимает особое место в интернет-пространстве: ведь большинство продуктов продвигается именно по интернету. Для тех, кто хочет овладеть её навыками, проводятся курсы продакт-менеджеров. Курс состоит из нескольких блоков, поэтому охватывает продакт-менеджмент со всех сторон и позволяет сразу же после обучения заняться реализацией первого продукта.

Чему можно научиться на курсе?

Занятия проводятся онлайн, поэтому курс можно пройти из любого города. Слушатели научатся:

ориентироваться в профессиональной терминологии и аналитической методологии;

находить инсайты, понимать аудиторию и правильно считывать её потребности;

составлять поэтапный план разработки и развития продукта;

продуктивно управлять процессом разработки и продвижения продукта;

работать с командой, наладив навыки коммуникации;

сокращать расходы на маркетинговое продвижение продукта;

анализировать данные рынка, в том числе со стороны конкурентов;

строить метрики и считывать с них результат;

управлять конверсией внутри продукта и выводить его на рынок;

анализировать все имеющиеся знания для формирования начального видения продукта и его развития.



Amplitude – ключевой инструмент продуктовой аналитики в интернете

Участники курса на себе почувствуют, каково работать продакт-менеджером, и узнают, с какими проблемами можно столкнуться в процессе. Спикеры курса – бизнесмены и маркетологи, которые занимаются этим не первый год и могут рассказать о продакт-менеджменте как в теории, так и на практике. В частности, их знания будут полезны:

маркетологам и аналитикам;

тим-лидерам и ведущим разработчикам;

руководителям отделов.

Ещё один повод пройти курс – это ни с чем не сравнимое чувство радости от запуска собственного проекта. Продакт-менеджеры вносят в создание продукта не меньше усилий, чем программисты и разработчики, а чаще всего даже возглавляют процесс и позволяют добиться большей эффективности. Увидеть, как продукт, в который было вложено столько усилий, начинает работать и приносить прибыль – что может быть лучше?

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