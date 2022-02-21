Сербский кинорежиссер принял кадровое предложение министра обороны РФ.

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии. Как пишет «Российская газета», с таким предложением к Кустурице обратился министр обороны Сергей Шойгу во время их встречи в минувший понедельник.

По утверждению издания, министра связывает с кинорежиссером давняя дружба, и Кустурица назвал преложение Шойгу «большой честью», поскольку «сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции». Сербский кинорежиссер поделился также своими творческими планами на новом посту. В частности, он намерен перенести на театральную сцену сюжеты некоторых фильмов, таких, как «Летят журавли» Михаила Калатозова.