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Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Новости. Культура
20:30, 22 Февраля 2022
фото: © Global Look Press

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Сербский кинорежиссер принял кадровое предложение министра обороны РФ.

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии. Как пишет «Российская газета», с таким предложением к Кустурице обратился министр обороны Сергей Шойгу во время их встречи в минувший понедельник.

По утверждению издания, министра связывает с кинорежиссером давняя дружба, и  Кустурица назвал преложение Шойгу «большой честью», поскольку «сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции». Сербский кинорежиссер поделился также своими творческими планами на новом посту. В частности, он намерен перенести на театральную сцену сюжеты некоторых фильмов, таких, как «Летят журавли» Михаила Калатозова.  

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