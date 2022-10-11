В городе горняков в Карелии квартирант по-тихому распродал хозяйскую технику

Жительница Костомукши заподозрила в мошенничестве своего квартиранта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 30-летней горожанки. Она сообщила, что подозревает своего квартиранта в мошенничестве.

Как выяснилось, некоторое время назад женщина сдала комнату в общежитии 22-летнему молодому человеку. В один из дней она пришла проверить свое имущество и узнала от соседа, что квартирант распродает бытовую технику. В частности, сосед купил стиральную машину в отличном состоянии всего за 4 тысячи рублей. Её даже не пришлось переносить – она установлена в общей душевой. Заявительница выяснила, что речь идет именно о её стиральной машине.

В ходе беседы с полицейскими подозреваемый признался, что нуждался в деньгах и действительно продал имущество, которое ему не принадлежит. Он рассчитывал на то, что хозяйка об этом не узнает.