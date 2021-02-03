"Квирин" принес в Карелию снегопады

Циклон "Квирин" засыпает снегом весь северо-запад России.

В минувшую среду, 3 февраля, на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у немецких синоптиков "Квирин". Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России – от Петрозаводска до Брянска, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют снег и метели в Карелии еще на протяжении нескольких дней.

Ранее специалисты карельского Гидрометцентра предупредили о том, что на следующей неделе в Карелию вновь придут сильные морозы. Температура воздуха будет ниже 20 градусов.

"Нас ждет нормальная зима", - констатировали в Гидрометцентре.