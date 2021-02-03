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"Квирин" принес в Карелию снегопады

Новости. Общество
07:15, 04 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Циклон "Квирин" засыпает снегом весь северо-запад России.

В минувшую среду, 3 февраля, на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у немецких синоптиков "Квирин". Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России – от Петрозаводска до Брянска, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют снег и метели в Карелии еще на протяжении нескольких дней.

Ранее специалисты карельского Гидрометцентра предупредили о том, что на следующей неделе в Карелию вновь придут сильные морозы. Температура воздуха будет ниже 20 градусов.

"Нас ждет нормальная зима", - констатировали в Гидрометцентре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-04 08:57:59
Ежели синоптики немецкие, то называться должен Ганс.
Вася
2021-02-04 08:16:37
Дворець... А-ах-ха-ха...
Это же надо придумать...
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