"ЛабСтори" разработала тест антивозрастной диагностики

Медицинская компания "ЛабСтори" разработала целый комплекс новых исследований антивозрастной диагностики для определения гормонального статуса организма.

"Наше тело, а значит и внешность формируются благодаря всевозможным сочетаниям гормонов. И именно они определяют процесс развития организма от эмбриона до самой глубокой старости. Они и отвечают за то, когда именно эта старость наступит, - пояснили специалисты компании. - Тесты Антивозрастной диагностики, не только способны выявлять заболевания на ранней стадии, но и дают возможность учесть и спрогнозировать все возможные генетические риски их появления".

В компании отмечают, что нередко для избавления от внешних проявлений увядания молодости прибегают к методикам пластической хирургии и других видов оперативного вмешательства. Однако они направлены лишь на улучшение внешности и не могут предотвратить развитие таких возрастных патологий, как склероз, остеопороз, ишемия.

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