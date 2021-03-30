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Лахденпохья возглавила тройку городов, где туристы хотят отдохнуть в мае

Новости. Общество
18:00, 31 Марта 2021
фото: © Дмитрий Балакирев/dimabalakirev.livejournal.com
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Город в Карелии вошел в топ направлений, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и курортах россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.

Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России, а также Пицунда в Абхазии составили топ-10 направлений, где туристы бронируют коттеджи для майского отдыха.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже – в Санкт-Петербурге.

Больше всего бронируют коттеджи семьи - 35,67%. Примерно поровну распределилось количество бронирований парами и компаниями - 23,57% и 24,84% соответственно.

Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2021 года.
Десять популярных направлений для бронирования коттеджей на май 2021 года:
1.Ялта – 4182/ 9,6 ночи *
2.Сочи – 8665/ 15,8 ночи
3.Лахденпохья – 6917/ 3 ночи
4.Банное – 6193/ 3,5 ночи
5.Углич - 6900/ 2 ночи
6.Манжерок – 10000/ 6 ночей
7.Абрамцево – 4500/ 8 ночей
8.Пицунда – 1456/ 9 ночей
9.Санкт-Петербург – 32000/ 1 ночь
10.Андреаполь – 2800/ 5 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях
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