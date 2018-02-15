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Новости. Общество
08:53, 15 Февраля 2018

"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

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Жительница Петрозаводска Илона С. похвасталась помолвкой в соцсетях, и её зарезал экс-любовник Виктор, пишет "Лайф".

Ранее сообщалось, что 12 февраля в 22.00 в общежитии на ул.Кемской произошло убийство.

Как рассказали очевидцы, 25-летняя Илона пришла в общежитие в гости к сестре, где через некоторое время появился ее бывший сожитель Виктор. Илона с Виктором вышли в коридор для разговора, и там он ударил ее ножом и убежал. Удар оказался смертельным. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.Подозреваемого в убийстве задержали, а позже арестовали.

"Лайф" пишет, что 25-летние Илона С. и Виктор В. познакомились ещё в детском доме и в течение нескольких лет были вместе. Затем пара рассталась, а недавно девушка собралась замуж за нового ухажёра и выложила на своей странице фото с кольцом. Вскоре после этого бывший возлюбленный пригласил Илону "на серьёзный разговор" и зарезал прямо на кухне общежития.

Друзья женщины рассказывают, что мужчина регулярно избивал её из-за приступов ревности и неоднократно обещал её убить. Они также утверждают, что Илона пробовала обращаться в полицию, но её заявления просто не принимали.

"Он был безумно ревнив и всегда говорил, что убьёт её, а потом покончит с собой, потому что она не должна достаться другому", - рассказал друг Илоны.

Под Новый год Илона получила предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного и похвасталась этим в социальных сетях. Возможно, именно этот шаг и стал для девушки фатальным: вскоре к ней в гости заявился Виктор и предложил серьёзно поговорить на кухне общежития. Там мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ножевых ранений и убежал. Услышав крики, соседка Илоны сразу же вызвала скорую помощь, но девушка умерла до приезда врачей.

 

 

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