Ландшафтная композиция и новые ели появились в Петрозаводске

На общественных территориях Петрозаводска идут осенние экологические акции.

В парке Беличий Остров горожане высадили ели, а на аллее Энтузиастов заложили ландшафтную композицию. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В минувшую субботу в столице Карелии состоялись две экологические акции. Одна из них проходила в парке Беличий Остров. Там высадили 200 финских елей. Инициатива стала продолжением весенней акции: в мае этого года в парке было высажено такое же количество елей. Деревья хорошо прижились и дали приросты, утверждают в мэрии.

Еще одна экоакция в эти выходные прошла на аллее Энтузиастов. Участники заложили ландшафтную композицию, высадили голубую ель, многолетние травянистые растения (толстянку, астильбу), декоративные кустарники (калинолистный пузыреплодник, курильский кустарниковый чай и японскую спирею). Зеленый островок дополнил белый снежноягодник.

Ранее сообщалось, как транспортные полицейские посадили аллею рябин в Петрозаводске.