ВИДЕО: "Ласточка" премиум-класса соединила Санкт-Петербург и города на западе Карелии

С сегодняшнего дня из Санкт-Петербурга до Сортавалы можно доехать за 329 рублей и увидеть горный парк "Рускеала".

С Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в первый рейс отправился поезд "Ласточка" премиум-класса в направлении станций Сортавала и Маткаселькя. Данный маршрут станет частью проекта, включающего в себя интермодальные перевозки пассажиров до горного парка «Рускеала», сообщили в пресс-службе ОЖД.

В торжественной церемонии, посвященной открытию нового маршрута, которая прошла на станции Сортавала, приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Владимир Голоскоков, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и другие официальные лица.

"Данный проект приурочен нами к новогодним праздникам и к предстоящему юбилею Республики Карелия, – сказал Дмитрий Пегов. – В Карелии сегодня мощно развивается туриндустрия, а «Ласточка» поможет активно развиваться внутреннему и въездному туризму. Например, можно будет провести выходные на острове Валаам или в горном парке "Рускеала" и вернуться к началу рабочей недели в Санкт-Петербург".

Дмитрий Пегов также сообщил, что для удобства пассажиров назначена вторая пара "Ласточек" между Санкт-Петербургом и Сортавалой, которая начнет курсировать с 12 января – из Санкт-Петербурга и с 13 января – из Сортавалы.

Поезд "Ласточка" №821 будет отправляться ежедневно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06.15, прибывая в Сортавалу в 10.20 (в выходные дни – в Маткасельку в 11.05). Из Сортавалы «Ласточка» №822 будет отправляться в 18.42, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга в 22.43 (в выходные дни поезд стартует в обратный путь из Маткасельки в 17.56). В пути предусмотрены остановки на станциях Выборг, Каменногорск и Элисенваара.

На маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя ОАО "РЖД" использует комбинированную схему движения – "Ласточка" + тепловоз. Электропоезда будут следовать по электрифицированным путям до ст. Каменногорск, а далее по не электрифицированным участкам пути с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС (Каменногорск – Сортавала – Маткаселькя). Применение такой схемы позволяет обеспечить надежную работу всех сервисовэлектропоездов "Ласточка" (электроснабжение для отопления, освещения, кондиционирования, функционирования внешних автоматических дверей и биотуалетов) и устройств автоматики и телемеханики.

Для организации движения скоростного поезда "Ласточка" Октябрьской железной дорогой была обновлена инфраструктура, реконструировано здание вокзала Маткаселькя, в котором оборудованы зал ожидания, кассы и санитарные комнаты. Также при реконструкции были учтены все требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров.

В 5-вагонных составах "Ласточек" пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый классы.

Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями: предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных пассажиров в том числе с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя будет формироваться в рамках динамического управления тарифами. Стоимость будет зависеть от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

Приобрести билеты на поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Видео прислал читатель "Столицы на Онего".