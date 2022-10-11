«Ласточка» вновь застряла на пути к Петрозаводску

Поезд № 806 «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск задержался в пути на 1 час 3 минуты, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В минувшую среду, 24 ноября, на Ладожском направлении Октябрьской железной дороги по техническим причинам были задержаны поезда дальнего и пригородного сообщения.

По информации ОЖД, в среду вечером поезд № 077 Воркута-Санкт-Петербург задержался в пути ан на 38 минут, поезд № 806 «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск — на 1 час 3 минуты.

Также следовали с задержками от 9 минут до 1 час 13 минут 8 пригородных поездов.

ОЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что поезд «Ласточка» задержался в пути и в результате на площади Гагарина в Петрозаводске образовались «пробки» из автомобилей встречающих.