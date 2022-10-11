«Стоим в 3 ряда»: Опаздывающая «Ласточка» собрала у вокзала в Петрозаводске огромные пробки

Поезд из Петербурга в Петрозаводск опаздывает с прибытием, автомобилисты в ожидании начали ездить по кругу площади Гагарина.

Читатели «Столицы на Онего» сообщили об огромных пробках на площади Гагарина в Петрозаводске из-за опаздывающей «Ласточки». Поезд должен был прибыть в 23.03, но опоздал на 15 минут.



«Автомобили встречающих стоят на площади Гагарина в три ряда. Не подъехать ни к остановке, никуда», - пишут наши читатели.



По их данным на 23.04, «Ласточке» сообщили, что опоздание составит 17 минут. Тем временем, водители, не найдя себе места на парковке в ожидании просто кружат по площади.



Недовольные водители троллейбусов отчаянно сигналят и высаживают пассажиров на проезжую часть.



Напомним, ранее глава города Владимир Любарский объявил о планах строительства двух автопарковок в районе площади Гагарина.



