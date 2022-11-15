Поезд «Петрозаводск-Санкт-Петербург» врезался в Камаз на железнодорожном переезде

Авария с участием «Ласточки» и Камаза произошла на переезде в Ленинградской области.

Как сообщили в РЖД, 29 ноября в 10.10 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Мурманские Ворота-Волховстрой 2 произошло ДТП. Водитель грузовика проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железнодорожный переезд. Там он столкнулся с «Ласточка», направлявшейся из Петрозаводска -Санкт-Петербург.

По предварительной информации, среди пассажиров пострадавших нет. Обошлось без схода подвижного состава. Задержка поезда составила 30 минут.

Ранее сообщалось, 24 ноября поезд № 806 «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск задержался в пути на 1 час 3 минуты.