890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии разрешили групповые занятия спортом на улице 5
25.05.2020 21:03
Молодые мамы "не поделили" детскую коляску в Петрозаводске 2
25.05.2020 16:19
Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии 2
Сегодня 10:42
В Карелии продлили отмену всех рейсов пригородного и междугородного сообщения 5
25.05.2020 15:35
В Карелии алкоголь вновь будут продавать до 10 часов вечера 7
25.05.2020 20:51
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
Новое
Сегодня 13:53

Лебеди облюбовали хвостохранилище комбината Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:13, 26 Мая 2020
фото: © паблик "Карельский окатыш|Северсталь"
Загрузка...

Около 70 птиц прилетели на хвостохранилище "Карельского окатыша" в Костомукше.

В паблике горно-обогатительного комбината выложило фото лебедей, отдыхающих на хвостохранилище. По словам работников ГОКа, такого давно не было.

"Старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский предположил, что лебеди отдыхают по пути на север. И вряд ли эти птицы останутся на все лето. Вероятно, вода уже успела прогреться, появилась подводная зелень, и ее удобно доставать. Вот почему лебеди выбрали именно это место", - сообщается в паблике.

Напомним,  осенью прошлого года жители Карелии спасли лебедя, рискуя провалиться под лед.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 3
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстал перед военным судом по обвинению по "террористической" статье.
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Вся аналитика

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
Сегодня 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»