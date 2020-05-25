Лебеди облюбовали хвостохранилище комбината Карелии (ФОТО)

Около 70 птиц прилетели на хвостохранилище "Карельского окатыша" в Костомукше.

В паблике горно-обогатительного комбината выложило фото лебедей, отдыхающих на хвостохранилище. По словам работников ГОКа, такого давно не было.

"Старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский предположил, что лебеди отдыхают по пути на север. И вряд ли эти птицы останутся на все лето. Вероятно, вода уже успела прогреться, появилась подводная зелень, и ее удобно доставать. Вот почему лебеди выбрали именно это место", - сообщается в паблике.

Напомним, осенью прошлого года жители Карелии спасли лебедя, рискуя провалиться под лед.