Лечение почти на полмиллиона рублей прошли жертвы двух пьяных жителей Карелии

Теперь суд взыскал с виновных компенсацию затрат на лечение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Муезерский районный суд удовлетворил два исковых заявления прокуратуры района о взыскании затрат на лечение потерпевших. Основанием для обращения в суд послужили материалы рассмотренных уголовных дел.

Так, один из ответчиков, в апреле 2020 года сев за руль пьяным, совершил ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автомобиля. Водитель был признан виновным.

Второй ответчик, также будучи пьяным, в ходе драки сломал своему противнику ребра. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Потерпевшим по обоим уголовным делам была оказана скорая, стационарная и амбулаторная медицинская помощь. Фонд медицинского страхования Карелии возместил медицинским учреждениям, оказывавшим помощь пострадавшим, расходы, связанные с лечением, на общую сумму более 418 тысяч рублей.

Суд удовлетворил запросы прокурора на указанную сумму, взыскав их с осужденных.

Решения суда не вступили в законную силу.