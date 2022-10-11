Лед на водоемах Петрозаводска еще не окреп, предупредили в администрации города

Администрация столицы Карелии обратилась к жителям с предупреждением о том, что несмотря на морозы выход на лед водоемов все еще запрещен.

«В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см) любые прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещен выезд на лед на автотранспорте и специализированной технике», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, напомнили в администрации.