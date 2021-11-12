Ледяной Петр I может появиться на набережной Петрозаводска

В этом году главной темой зимнего фестиваля «Гиперборея-2022» станет эпоха Петра I, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 8 по 12 февраля в карельской столице пройдет XXI Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2022». В этом году он будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.

Городской дом культуры приглашает мастеров присоединиться к конкурсной программе фестиваля. Участниками «Гипербореи» могут стать жители Карелии, а также других регионов нашей страны и зарубежья.

Конкурсантам предлагается изобразить императора в любом проявлении его незаурядной личности (в образе плотника, кораблестроителя, врачевателя, военного начальника и т.д.). Воссоздать с помощью природного материала можно образы ближайших соратников государя, Петровский завод, военные орудия, морские битвы и другие страницы истории выдающейся эпохи.

Заявки и эскизы творческих работ принимаются на электронную почту: hyperborea@petrozavodsk-mo.ru. С условиями участия в XXI Международном конкурсе ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2022» можно ознакомиться на странице организатора.

Напомним, что традиционно в рамках ежегодного зимнего фестиваля в Петрозаводске проходит Республиканский детский конкурс «Зимние сказки Гипербореи». На странице проекта уже появились первые творческие работы участников.