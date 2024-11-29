Ледовую переправу через реку Кемь организовали на зиму до поселка в Карелии

Об этом сообщил Минтранс Карелии.

В зимний период через реку Кемь до поселка Панозеро организовали ледовую переправу. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Переправу организовала администрация Кривопорожского сельского поселения. Открытие ледовой переправы планируют сделать на следующей неделе.



В министерстве отметили, что КУ РК «Управтодор РК» расторгло контракт с недобросовестным подрядчиком, который должен был построить новый паром. Обращение направили в УФАС Карелии.

Необходимое дооборудование парома планируют теперь выполнить к навигационному периоду 2025 года.